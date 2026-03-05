https://ria.ru/20260305/nastuplenie-2078620349.html
Fox News утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране
Fox News утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
Fox News утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране
Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
Fox News утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране
Fox News: иракские курды начали наземное наступление в Иране