Fox News утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране
01:19 05.03.2026
Fox News утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране
Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США утверждает, что иракские курды начали наземное наступление в Иране.
"Тысячи иракских курдов начали наземное наступление в Иране, сообщил Fox американский чиновник", - написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
