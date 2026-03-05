https://ria.ru/20260305/nasa-2078851180.html
В НАСА рассказали об астероиде 2024 YR4
В НАСА рассказали об астероиде 2024 YR4 - РИА Новости, 05.03.2026
В НАСА рассказали об астероиде 2024 YR4
Астероид 2024 YR4 не заденет Луну 22 декабря 2032 года, пролетев на расстоянии в 21,2 тысячи километров от нее, сообщает американское космическое агентство... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:56:00+03:00
2026-03-05T19:56:00+03:00
2026-03-05T19:56:00+03:00
наука
луна
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103635/48/1036354847_0:5:600:343_1920x0_80_0_0_3949193bcd599f99a96bd72d9b9a4842.jpg
https://ria.ru/20260305/iki-2078630796.html
https://ria.ru/20260305/kometa-2078736721.html
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103635/48/1036354847_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_dca2b313ab05d979c41f1d24fc8ea2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, наса
В НАСА рассказали об астероиде 2024 YR4
НАСА: астероид 2024 YR4 не затронет Луну 22 декабря 2032 года
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Астероид 2024 YR4 не заденет Луну 22 декабря 2032 года, пролетев на расстоянии в 21,2 тысячи километров от нее, сообщает американское космическое агентство НАСА.
Ранее НАСА
сообщало, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%.
"Согласно новым данным, 2024 YR4, как ожидается, пройдет на расстоянии 13,2 тысячи миль (21,2 тысячи километров) от поверхности Луны", - говорится в публикации
на портале НАСА.
Указывается, что новые расчеты были произведены с помощью данных, полученных космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 18 и 26 февраля. Исследование выполнил Центр изучения околоземных объектов НАСА при Лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили
. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале
15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.