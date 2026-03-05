Рейтинг@Mail.ru
В НАСА рассказали об астероиде 2024 YR4
Наука
 
19:56 05.03.2026
В НАСА рассказали об астероиде 2024 YR4
Астероид 2024 YR4 не заденет Луну 22 декабря 2032 года, пролетев на расстоянии в 21,2 тысячи километров от нее, сообщает американское космическое агентство
В НАСА рассказали об астероиде 2024 YR4

НАСА: астероид 2024 YR4 не затронет Луну 22 декабря 2032 года

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Астероид 2024 YR4 не заденет Луну 22 декабря 2032 года, пролетев на расстоянии в 21,2 тысячи километров от нее, сообщает американское космическое агентство НАСА.
Ранее НАСА сообщало, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%.
"Согласно новым данным, 2024 YR4, как ожидается, пройдет на расстоянии 13,2 тысячи миль (21,2 тысячи километров) от поверхности Луны", - говорится в публикации на портале НАСА.
Указывается, что новые расчеты были произведены с помощью данных, полученных космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 18 и 26 февраля. Исследование выполнил Центр изучения околоземных объектов НАСА при Лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.
