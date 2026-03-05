Рейтинг@Mail.ru
Финансист объяснила новые правила для тех, кто пользуется наличными - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/nalichka-2078615889.html
Финансист объяснила новые правила для тех, кто пользуется наличными
Финансист объяснила новые правила для тех, кто пользуется наличными - РИА Новости, 05.03.2026
Финансист объяснила новые правила для тех, кто пользуется наличными
Снятие наличных в последний год стало сложнее из-за мер, предпринимаемых властями для борьбы с мошенничеством. О каких ограничениях нужно знать и как быть,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:10:00+03:00
2026-03-05T02:10:00+03:00
татьяна белянчикова
рэу имени г. в. плеханова
общество
россия
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_496cbbce7c53d175ab563a7305a7b50d.jpg
https://ria.ru/20260304/rassrochka-2078328206.html
https://ria.ru/20260303/dengi-2078056395.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b82b076fa70f7aaeb2894c45839db8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна белянчикова, рэу имени г. в. плеханова, общество, россия, деньги
Татьяна Белянчикова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Россия, Деньги
Финансист объяснила новые правила для тех, кто пользуется наличными

Финансист Белянчикова предупредила о рисках запрета на снятие денег на 48 часов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Снятие наличных в последний год стало сложнее из-за мер, предпринимаемых властями для борьбы с мошенничеством. О каких ограничениях нужно знать и как быть, чтобы избежать блокировок, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
“Уже несколько месяцев действуют различные ограничения на снятие наличных, а также имеется возможность временной блокировки ваших операций, если система выявит что-то подозрительное. Эти меры, разработанные законодательными органами совместно с Банком России, призваны лучше защитить деньги граждан от действий мошенников”, — указала она.
Документы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Финансист раскрыла, как маркетплейсы оформляют рассрочку за спиной клиента
4 марта, 02:10
По закону снятие наличных может попасть под временное ограничение на 48 часов, если производится в необычное время, в незнакомом месте или нестандартным способом. Под подозрение подпадают переводы на крупные суммы на свой счет и даже изменение устройства для входа в онлайн-банк.
Поэтому если вы собираетесь снять или внести большую сумму в необычное время, лучше уведомить банк заранее. Если сумма совсем крупная, лучше снять или внести ее лично в банке через кассу. При этом заранее подготовьте документы, объясняющие цель банковской операции, советует Белянчикова.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Названы пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают деньги
3 марта, 02:15
 
Татьяна БелянчиковаРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоРоссияДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала