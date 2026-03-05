Финансист объяснила новые правила для тех, кто пользуется наличными

“Уже несколько месяцев действуют различные ограничения на снятие наличных, а также имеется возможность временной блокировки ваших операций, если система выявит что-то подозрительное. Эти меры, разработанные законодательными органами совместно с Банком России, призваны лучше защитить деньги граждан от действий мошенников”, — указала она.

По закону снятие наличных может попасть под временное ограничение на 48 часов, если производится в необычное время, в незнакомом месте или нестандартным способом. Под подозрение подпадают переводы на крупные суммы на свой счет и даже изменение устройства для входа в онлайн-банк.