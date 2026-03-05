Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике женщина провалилась в открытый канализационный люк
23:39 05.03.2026
В Нальчике женщина провалилась в открытый канализационный люк
В Нальчике женщина провалилась в открытый канализационный люк - РИА Новости, 05.03.2026
В Нальчике женщина провалилась в открытый канализационный люк
Следственные органы и прокуратура организовали проверки после того, как 70-летняя жительница Нальчика получила различные травмы, упав в открытый канализационный люк
происшествия, нальчик, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нальчике женщина провалилась в открытый канализационный люк

В Нальчике женщина провалилась в присыпанный мусором открытый люк

НАЛЬЧИК, 5 мар – РИА Новости. Следственные органы и прокуратура организовали проверки после того, как 70-летняя жительница Нальчика получила различные травмы, упав в открытый канализационный люк, сообщили СУ СК и надзорное ведомство региона.
"По предварительным данным, вечером 5 марта 70-летняя женщина провалилась в открытый канализационный люк, который был присыпан мусором, из-за чего пострадавшая не могла заметить отсутствие крышки люка. В настоящее время женщине оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.
В прокуратуре добавили, что в ходе проверки особое внимание будет уделено вопросу соблюдения требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также правил благоустройства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу
19 января, 12:11
 
ПроисшествияНальчикСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
