В Нальчике женщина провалилась в открытый канализационный люк
В Нальчике женщина провалилась в открытый канализационный люк - РИА Новости, 05.03.2026
В Нальчике женщина провалилась в открытый канализационный люк
Следственные органы и прокуратура организовали проверки после того, как 70-летняя жительница Нальчика получила различные травмы, упав в открытый канализационный РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:39:00+03:00
2026-03-05T23:39:00+03:00
2026-03-05T23:39:00+03:00
происшествия
нальчик
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
НАЛЬЧИК, 5 мар – РИА Новости. Следственные органы и прокуратура организовали проверки после того, как 70-летняя жительница Нальчика получила различные травмы, упав в открытый канализационный люк, сообщили СУ СК и надзорное ведомство региона.
"По предварительным данным, вечером 5 марта 70-летняя женщина провалилась в открытый канализационный люк, который был присыпан мусором, из-за чего пострадавшая не могла заметить отсутствие крышки люка. В настоящее время женщине оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.
В прокуратуре добавили, что в ходе проверки особое внимание будет уделено вопросу соблюдения требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также правил благоустройства.