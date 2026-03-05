В Нальчике женщина провалилась в открытый канализационный люк

НАЛЬЧИК, 5 мар – РИА Новости. Следственные органы и прокуратура организовали проверки после того, как 70-летняя жительница Нальчика получила различные травмы, упав в открытый канализационный люк, сообщили СУ СК и надзорное ведомство региона.

В прокуратуре добавили, что в ходе проверки особое внимание будет уделено вопросу соблюдения требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также правил благоустройства.