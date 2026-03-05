Волна роста инфляции уже спадает, заявила Набиуллина

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ускорение инфляции в январе в РФ было ожидаемым, но "волна" роста инфляции уже спадает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Данные по январю, вы видите, что у нас произошло ожидаемое ускорение роста цен, связанное с увеличением налогов, но потом мы видим, что вот эта волна роста инфляции начала спадать", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

Набиуллина отметила, что ценовые ожидания компаний в январе – после повышения НДС – сначала ожидаемо выросли, но потом начали снижаться.

"Что касается февральских данных, у нас еще нет полных данных. Есть недельные данные, они неполные. Но мы видим предварительно, что нет какого-то ускорения инфляции по сравнению с январем. Уже начало происходить замедление инфляции со второй половины января", – добавила глава регулятора.

ЦБ в феврале отмечал, что месячный рост цен в январе ускорился преимущественно за счет разовых факторов. Речь идет об ожидаемом переносе повышения НДС в цены и росте цен в отдельных волатильных компонентах. Кроме того, с начала года из-за повышения акцизов быстрее росли цены на бензин, табак и алкоголь, отмечала Набиуллина по итогам прошлого заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.