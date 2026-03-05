Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала о запуске цифрового рубля в массовое обращение - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 05.03.2026 (обновлено: 16:14 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/nabiullina-2078724993.html
Набиуллина рассказала о запуске цифрового рубля в массовое обращение
Набиуллина рассказала о запуске цифрового рубля в массовое обращение - РИА Новости, 05.03.2026
Набиуллина рассказала о запуске цифрового рубля в массовое обращение
Запуск цифрового рубля в массовое обращение в России идет по графику, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:38:00+03:00
2026-03-05T16:14:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076636034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cc18ea3bcd19c639c52510b55770ca67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о запуске цифрового рубля в массовое обращение

Набиуллина: запуск цифрового рубля в массовое обращение идет по графику

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНОСИНО ( Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запуск цифрового рубля в массовое обращение в России идет по графику, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Запуск в обращение цифрового рубля для всех желающих, для всех крупнейших банков — мы идем по графику. Весь базовый функционал работает, настроена многоуровневая защита платформы цифрового рубля от киберугроз. Банки первой волны завершают подготовительную работу к тому, чтобы предоставлять сервис цифрового рубля всем тем, кто захочет им воспользоваться", — сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты — к 1 сентября 2027 года, остальные — к 1 сентября 2028 года.
Набиуллина отметила, что в ЦБ России поступает много конструктивных предложений от банков по развитию цифрового рубля. "Нам это очень важно", — сказала она.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о тестировании цифрового рубля
25 февраля, 13:52
 
ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала