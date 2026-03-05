https://ria.ru/20260305/nabiullina-2078724993.html
Набиуллина рассказала о запуске цифрового рубля в массовое обращение
2026-03-05T13:38:00+03:00
2026-03-05T13:38:00+03:00
2026-03-05T16:14:00+03:00
россия
АНОСИНО ( Московская область), 5 мар — РИА Новости. Запуск цифрового рубля в массовое обращение в России идет по графику, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Запуск в обращение цифрового рубля для всех желающих, для всех крупнейших банков — мы идем по графику. Весь базовый функционал работает, настроена многоуровневая защита платформы цифрового рубля от киберугроз. Банки первой волны завершают подготовительную работу к тому, чтобы предоставлять сервис цифрового рубля всем тем, кто захочет им воспользоваться", — сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты — к 1 сентября 2027 года, остальные — к 1 сентября 2028 года.
Набиуллина
отметила, что в ЦБ России поступает много конструктивных предложений от банков по развитию цифрового рубля. "Нам это очень важно", — сказала она.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.