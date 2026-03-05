Рейтинг@Mail.ru
12:57 05.03.2026 (обновлено: 13:09 05.03.2026)
Единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году, заявила Набиуллина
Единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году, заявила Набиуллина
Единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 05.03.2026
центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, вадим уваров
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина, Вадим Уваров
Единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году, заявила Набиуллина

Набиуллина: единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке. А через год мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира НабиуллинаВадим Уваров
 
 
