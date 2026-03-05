Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина отметила качество выдаваемых в России розничных кредитов - РИА Новости, 05.03.2026
12:18 05.03.2026 (обновлено: 12:37 05.03.2026)
Набиуллина отметила качество выдаваемых в России розничных кредитов
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Качество выдаваемых розничных кредитов в РФ после небольшого ухудшения в настоящее время улучшается, в том числе
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Качество выдаваемых розничных кредитов в РФ после небольшого ухудшения в настоящее время улучшается, в том числе благодаря мерам макропруденциальной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Если говорить о розничных кредитах, то доля проблемных кредитов в портфеле выросла, и, конечно, это было неизбежно после двух лет быстрого роста кредитования. Но доля проблемных кредитов очень далеко от исторических максимумов, и она уже имеет тенденцию к снижению", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
"Качество выдаваемых кредитов стало лучше с середины прошлого года, качество выдаваемых кредитов улучшается, по нашим оценкам, в том числе благодаря мерам макропруденциальной политики", - указала глава регулятора.
