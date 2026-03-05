Набиуллина отметила качество выдаваемых в России розничных кредитов

"Если говорить о розничных кредитах, то доля проблемных кредитов в портфеле выросла, и, конечно, это было неизбежно после двух лет быстрого роста кредитования. Но доля проблемных кредитов очень далеко от исторических максимумов, и она уже имеет тенденцию к снижению", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.