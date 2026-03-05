Судью, признавшую бесхозными картины Рериха, попросили лишить полномочий

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международный центр Рерихов (МЦР) направил жалобу в квалификационную коллегию судей с просьбой досрочно прекратить полномочия судьи Останкинского суда Москвы Анны Тереховой, которая признала безхозными картины Святослава Рериха и другие предметы искусства, рассказал РИА Новости вице-президент МЦР Александр Стеценко.
"Мы подали жалобу в квалификационную коллегию судей Москвы, в которой просим досрочно прекратить полномочия судьи Анны Тереховой. Она вынесла решение о признании 272 культурных ценностей бесхозными без участия в процессе самого Международного центра Рерихов, которому эти предметы принадлежали, считаем это грубым нарушением", — сказал собеседник агентства.
В тексте самой жалобы заявитель указывает, что вопреки требованиям процессуального закона в материалах отсутствуют какие-либо документы, "которые даже потенциально могли бы свидетельствовать о том, что судья Терехова А. А. направляла в адрес МЦР запросы касательно действительного собственника культурных ценностей".
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Во вторник Измайловский районный суд Москвы по иску прокуратуры повторно изъял в доход государства 272 произведения искусства, среди которых 127 картин Святослава Рериха и его сыновей, а также 145 мемориальных предметов.
Ранее указанные культурные ценности 2 июля 2025 года по иску прокуратуры Москвы были признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства. В феврале Мосгорсуд отменил их передачу в пользу государства. После этого и появился второй иск об изъятии этих художественных объектов.
