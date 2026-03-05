Рейтинг@Mail.ru
07:17 05.03.2026 (обновлено: 17:59 05.03.2026)
Судью, признавшую бесхозными картины Рериха, попросили лишить полномочий
Судью, признавшую бесхозными картины Рериха, попросили лишить полномочий
Международный центр Рерихов (МЦР) направил жалобу в квалификационную коллегию судей с просьбой досрочно прекратить полномочия судьи Останкинского суда Москвы... РИА Новости, 05.03.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международный центр Рерихов (МЦР) направил жалобу в квалификационную коллегию судей с просьбой досрочно прекратить полномочия судьи Останкинского суда Москвы Анны Тереховой, которая признала безхозными картины Святослава Рериха и другие предметы искусства, рассказал РИА Новости вице-президент МЦР Александр Стеценко.
"Мы подали жалобу в квалификационную коллегию судей Москвы, в которой просим досрочно прекратить полномочия судьи Анны Тереховой. Она вынесла решение о признании 272 культурных ценностей бесхозными без участия в процессе самого Международного центра Рерихов, которому эти предметы принадлежали, считаем это грубым нарушением", — сказал собеседник агентства.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Рериха
16 февраля, 21:46
В тексте самой жалобы заявитель указывает, что вопреки требованиям процессуального закона в материалах отсутствуют какие-либо документы, "которые даже потенциально могли бы свидетельствовать о том, что судья Терехова А. А. направляла в адрес МЦР запросы касательно действительного собственника культурных ценностей".
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Во вторник Измайловский районный суд Москвы по иску прокуратуры повторно изъял в доход государства 272 произведения искусства, среди которых 127 картин Святослава Рериха и его сыновей, а также 145 мемориальных предметов.
Ранее указанные культурные ценности 2 июля 2025 года по иску прокуратуры Москвы были признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства. В феврале Мосгорсуд отменил их передачу в пользу государства. После этого и появился второй иск об изъятии этих художественных объектов.
Международный центр Рерихов - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Международный центр Рерихов" обжаловал изъятие картин в пользу России
7 апреля 2025, 18:54
 
