Судью, признавшую бесхозными картины Рериха, попросили лишить полномочий

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международный центр Рерихов (МЦР) направил жалобу в квалификационную коллегию судей с просьбой досрочно прекратить полномочия судьи Останкинского суда Москвы Анны Тереховой, которая признала безхозными картины Святослава Рериха и другие предметы искусства, рассказал РИА Новости вице-президент МЦР Александр Стеценко.

В тексте самой жалобы заявитель указывает, что вопреки требованиям процессуального закона в материалах отсутствуют какие-либо документы, "которые даже потенциально могли бы свидетельствовать о том, что судья Терехова А. А. направляла в адрес МЦР запросы касательно действительного собственника культурных ценностей".