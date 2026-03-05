Корпорация МСП помогла выпустить облигации российской компании

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Дочерний банк Корпорации МСП – МСП Банк – выступил соорганизатором и якорным инвестором выпуска биржевых облигаций компании "Лазерные системы" на сумму 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Якорные инвестиции банка составили 10% от объема выпуска – 20 миллионов рублей. Привлеченные на фондовом рынке средства компания направит на развитие аддитивного направления и увеличение серийного производства промышленных установок селективного лазерного сплавления металлических порошков.

"Развитие высокотехнологичных производств необходимо для обеспечения технологического суверенитета страны. Малый и средний бизнес сейчас активно вовлечен в процессы импортозамещения по ключевым производственным направлениям, включая аддитивные технологии и промышленную робототехнику", – отмечает генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба института развития.

Он отметил, что поддержка высокотехнологичных компаний позволяет решать задачи, стоящие перед российской промышленностью, а также формировать научно-технический задел для дальнейшего развития. Исаевич подчеркнул: выход на биржу компаний малого и среднего бизнеса является эффективной альтернативой банковскому кредитованию и позволяет диверсифицировать источники финансирования.