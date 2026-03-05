https://ria.ru/20260305/msp-2078749312.html
Корпорация МСП помогла выпустить облигации российской компании
Дочерний банк Корпорации МСП – МСП Банк – выступил соорганизатором и якорным инвестором выпуска биржевых облигаций компании "Лазерные системы" на сумму 200... РИА Новости, 05.03.2026
Корпорация МСП помогла выпустить облигации российской компании
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Дочерний банк Корпорации МСП – МСП Банк – выступил соорганизатором и якорным инвестором выпуска биржевых облигаций компании "Лазерные системы" на сумму 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Якорные инвестиции банка составили 10% от объема выпуска – 20 миллионов рублей. Привлеченные на фондовом рынке средства компания направит на развитие аддитивного направления и увеличение серийного производства промышленных установок селективного лазерного сплавления металлических порошков.
"Развитие высокотехнологичных производств необходимо для обеспечения технологического суверенитета страны. Малый и средний бизнес сейчас активно вовлечен в процессы импортозамещения по ключевым производственным направлениям, включая аддитивные технологии и промышленную робототехнику", – отмечает генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба института развития.
Он отметил, что поддержка высокотехнологичных компаний позволяет решать задачи, стоящие перед российской промышленностью, а также формировать научно-технический задел для дальнейшего развития. Исаевич подчеркнул: выход на биржу компаний малого и среднего бизнеса является эффективной альтернативой банковскому кредитованию и позволяет диверсифицировать источники финансирования.
Новый выпуск облигаций станет для "Лазерных систем" уже вторым размещением на бирже. Ожидается, что по итогам 2026 года выручка компании достигнет 2 миллиарда рублей, а прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации – 417 миллионов рублей. Рост бизнеса подтверждается текущим портфелем контрактов на 2026 год, который на дату размещения составляет 1,2 миллиарда рублей.