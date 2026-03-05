Рейтинг@Mail.ru
Около 60 километров барьерных ограждений отремонтируют в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:40 05.03.2026
Около 60 километров барьерных ограждений отремонтируют в Москве
Около 60 километров барьерных ограждений отремонтируют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году около 60 километров барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Около 60 километров барьерных ограждений отремонтируют в Москве

Около 60 км барьерных ограждений планово отремонтируют в Москве в 2026 году

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году около 60 километров барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт и замена барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем обновить почти 60 километров таких конструкций, нуждающихся в замене или поврежденных при ДТП. Чаще всего ремонт проводим на участках кольцевых и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для повышения безопасности дорожного движения в столице с 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений.
"Поврежденные конструкции заменяем новыми мощными барьерами, которые способны удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством. Результатом реализации программы стало сокращение почти в три раза числа ДТП с выездом на "встречку", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта и замене применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.
Промывка надземного перехода на МКАД - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Москве отремонтируют 28 надземных пешеходных переходов
21 февраля, 13:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
