https://ria.ru/20260305/moskva-2078725410.html
Около 60 километров барьерных ограждений отремонтируют в Москве
Около 60 километров барьерных ограждений отремонтируют в Москве - РИА Новости, 05.03.2026
Около 60 километров барьерных ограждений отремонтируют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году около 60 километров барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:40:00+03:00
2026-03-05T13:40:00+03:00
2026-03-05T13:40:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292078_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_90023c6f674cc4ed2340e23990fcb9c7.jpg
https://ria.ru/20260221/moskva-2075959149.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292078_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_913ba0e3091b10958f6dfced0a3a50d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Около 60 километров барьерных ограждений отремонтируют в Москве
Около 60 км барьерных ограждений планово отремонтируют в Москве в 2026 году
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году около 60 километров барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт и замена барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем обновить почти 60 километров таких конструкций, нуждающихся в замене или поврежденных при ДТП. Чаще всего ремонт проводим на участках кольцевых и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для повышения безопасности дорожного движения в столице с 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений.
"Поврежденные конструкции заменяем новыми мощными барьерами, которые способны удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством. Результатом реализации программы стало сокращение почти в три раза числа ДТП с выездом на "встречку", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта и замене применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.