В Москве задержали мужчину, ударившего ножом двух человек
11:00 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/moskva-2078677660.html
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом двух человек
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом двух человек - РИА Новости, 05.03.2026
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом двух человек
Мужчина в ходе конфликта ударил ножом двух оппонентов на севере Москвы, один из потерпевших погиб, второй был госпитализирован, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости, 05.03.2026
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом двух человек

В Москве мужчина в ходе конфликта ранил ножом двух оппонентов, один скончался

© РИА Новости / Алексей Майшев
Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта ударил ножом двух оппонентов на севере Москвы, один из потерпевших погиб, второй был госпитализирован, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что вечером 4 марта в полицию поступило сообщение о конфликте на Ленинградском проспекте.
"Предварительно установлено, что между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанес ножевые ранения двум оппонентам", - сказали в пресс-службе.
Правоохранители добавили, что один из потерпевших скончался от полученных ранений, второй был госпитализирован.
Нападавшего до прибытия сотрудников полиции удерживали граждане.
Прибывшие полицейские задержали злоумышленника - 27-летнего мужчину - он будет доставлен в отдел полиции и передан в следственные органы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
