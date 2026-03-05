В Москве задержали мужчину, ударившего ножом двух человек

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта ударил ножом двух оппонентов на севере Москвы, один из потерпевших погиб, второй был госпитализирован, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что вечером 4 марта в полицию поступило сообщение о конфликте на Ленинградском проспекте.

"Предварительно установлено, что между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанес ножевые ранения двум оппонентам", - сказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что один из потерпевших скончался от полученных ранений, второй был госпитализирован.

Нападавшего до прибытия сотрудников полиции удерживали граждане.

Прибывшие полицейские задержали злоумышленника - 27-летнего мужчину - он будет доставлен в отдел полиции и передан в следственные органы.