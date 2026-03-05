Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о вернувшихся из украинского плена военных
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 05.03.2026
Москалькова рассказала о вернувшихся из украинского плена военных
Москалькова рассказала о вернувшихся из украинского плена военных
Москалькова рассказала о вернувшихся из украинского плена военных

Москалькова: среди вернувшихся из украинского плена были многодетные отцы

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Среди военнослужащих, возвращенных в Россию в результате российско-украинского обмена, были многодетные отцы, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что более половины возвращенных в Россию в результате обмена в четверг военных находились в украинском плену дольше года.
Вернувшиеся из украинского плена российские военные созвонились с родными
Вчера, 15:53
"Среди военнослужащих есть и многодетные отцы. В преддверии 8 марта 200 матерей, жен получат самую долгожданную весточку о возвращении родного человека домой. В 200 уголков нашей страны мои сотрудники позвонят и скажут семьям - поздравляем с освобождением из плена", - написала Москалькова на платформе Max.
Федеральный омбудсмен выразила слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину, Минобороны России, спецслужбам и всем людям, задействованным в этом процессе, за их самоотверженный труд.
"Каждый обмен мы ждем с волнением и приближаем ежедневной работой - адресно, по каждому обращению находимся на связи с близкими наших защитников", - добавила Москалькова.
Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ. Им в Белоруссии оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
Обмен пленными с Украиной по формуле 300 на 300 пройдет 6 марта
Вчера, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
