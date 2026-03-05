Москалькова рассказала о вернувшихся из украинского плена военных

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Среди военнослужащих, возвращенных в Россию в результате российско-украинского обмена, были многодетные отцы, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Каждый обмен мы ждем с волнением и приближаем ежедневной работой - адресно, по каждому обращению находимся на связи с близкими наших защитников", - добавила Москалькова.