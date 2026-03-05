Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о возвращенных с Украины пленных - РИА Новости, 05.03.2026
18:19 05.03.2026 (обновлено: 18:22 05.03.2026)
Москалькова рассказала о возвращенных с Украины пленных
Москалькова рассказала о возвращенных с Украины пленных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более половины возвращенных в Россию в результате обмена в четверг военных находились в украинском плену дольше года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ. Им в Белоруссии оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
"Больше половины освобожденных находились в плену более года, преодолевая боль ранений, они не падали духом, знали, что мы обязательно вернём их домой", - сказала Москалькова.
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату
2 марта, 19:06
 
