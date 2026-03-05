https://ria.ru/20260305/morpehi-2078628012.html
Морские пехотинцы уничтожили гаубицу М777 ВСУ пристрелочным огнем
Морские пехотинцы уничтожили гаубицу М777 ВСУ пристрелочным огнем - РИА Новости, 05.03.2026
Морские пехотинцы уничтожили гаубицу М777 ВСУ пристрелочным огнем
Российские морские пехотинцы уничтожили пристрелочным огнем американскую гаубицу М777 ВСУ на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир боевой... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:03:00+03:00
2026-03-05T03:03:00+03:00
2026-03-05T03:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
bae systems
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575312_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_fa9291e956e8f88e9e1d1928cb7d5487.jpg
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078358170.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575312_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9eab4866f01d0f27586fca1dc8c7a0f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, вооруженные силы украины, bae systems, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, BAE Systems, НАТО
Морские пехотинцы уничтожили гаубицу М777 ВСУ пристрелочным огнем
Российские морпехи уничтожили гаубицу М777 на Добропольском направлении
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили пристрелочным огнем американскую гаубицу М777 ВСУ на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир боевой машины 61-й бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Десна".
По его словам, боевому расчету поступила задача об уничтожении вражеского орудия.
"Ребята выехали на позицию, отработали десять пристрелочных снарядов. Попали точно туда, куда нужно, без шансов для противника. Произошла мгновенная детонация боекомплекта — минус ствол", — рассказал военнослужащий.
M777 howitzer — американская 155-миллиметровая буксируемая гаубица, разработанная компанией BAE Systems
. Принята на вооружение армии США
и Корпуса морской пехоты в начале 2000-х годов, также поставлялась ряду стран НАТО
и партнёрам Вашингтона.
Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 24 километров, активно-реактивными — до 30 километров и более. Гаубица совместима с высокоточными управляемыми снарядами типа Excalibur, что позволяет поражать цели с высокой точностью.