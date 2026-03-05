ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили пристрелочным огнем американскую гаубицу М777 ВСУ на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир боевой машины 61-й бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Десна".

"Ребята выехали на позицию, отработали десять пристрелочных снарядов. Попали точно туда, куда нужно, без шансов для противника. Произошла мгновенная детонация боекомплекта — минус ствол", — рассказал военнослужащий.