Морские пехотинцы уничтожили гаубицу М777 ВСУ пристрелочным огнем
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 05.03.2026
Морские пехотинцы уничтожили гаубицу М777 ВСУ пристрелочным огнем
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили пристрелочным огнем американскую гаубицу М777 ВСУ на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир боевой машины 61-й бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Десна".
По его словам, боевому расчету поступила задача об уничтожении вражеского орудия.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ВСУ массово переводят в штурмовики солдат, находящихся в госпитале
4 марта, 06:56
"Ребята выехали на позицию, отработали десять пристрелочных снарядов. Попали точно туда, куда нужно, без шансов для противника. Произошла мгновенная детонация боекомплекта — минус ствол", — рассказал военнослужащий.
M777 howitzer — американская 155-миллиметровая буксируемая гаубица, разработанная компанией BAE Systems. Принята на вооружение армии США и Корпуса морской пехоты в начале 2000-х годов, также поставлялась ряду стран НАТО и партнёрам Вашингтона.
Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 24 километров, активно-реактивными — до 30 километров и более. Гаубица совместима с высокоточными управляемыми снарядами типа Excalibur, что позволяет поражать цели с высокой точностью.
