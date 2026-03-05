https://ria.ru/20260305/moratoriy-2078694158.html
Лавров предложил мораторий на атаки на мирное население на Ближнем Востоке
Лавров предложил мораторий на атаки на мирное население на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров предложил мораторий на атаки на мирное население на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с операцией США и Израиля в отношении Ирана и его ответными ударами предложил ввести на Ближнем Востоке полный мораторий на... РИА Новости, 05.03.2026
