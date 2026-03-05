Рейтинг@Mail.ru
Лавров предложил мораторий на атаки на мирное население на Ближнем Востоке
11:52 05.03.2026 (обновлено: 11:54 05.03.2026)
Лавров предложил мораторий на атаки на мирное население на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с операцией США и Израиля в отношении Ирана и его ответными ударами предложил ввести на Ближнем Востоке полный мораторий на... РИА Новости, 05.03.2026
ближний восток
в мире
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
россия
сша
иран
израиль
Лавров предложил мораторий на атаки на мирное население на Ближнем Востоке

Иранский флаг на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с операцией США и Израиля в отношении Ирана и его ответными ударами предложил ввести на Ближнем Востоке полный мораторий на атаки, ведущие к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.
"Давайте все вместе выступать за прекращение любых боевых действий, начиная с полного моратория на атаки, которые ведут к жертвам среди гражданского населения и к разрушению гражданской инфраструктуры, как это происходит во многих арабских странах", - сказал он в ходе посольского "круглого стола" об украинском урегулировании.
