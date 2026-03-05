Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана

БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Инцидент с беспилотниками в Нахичевани не останется без ответа, заявило минобороны Азербайджана.

"Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа... Технические параметры беспилотных летательных аппаратов, использованных для атаки на Нахичевань, и детали этих нападений расследуются", - говорится в сообщении.