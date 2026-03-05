https://ria.ru/20260305/moazerbaydzhana-2078705843.html
Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана
Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана - РИА Новости, 05.03.2026
Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана
Инцидент с беспилотниками в Нахичевани не останется без ответа, заявило минобороны Азербайджана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:30:00+03:00
2026-03-05T12:30:00+03:00
2026-03-05T12:53:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
нахичевань
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078687940_0:0:1077:605_1920x0_80_0_0_53ba4282cc4decde10893a017f4dbb3f.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078692047.html
иран
азербайджан
нахичевань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078687940_0:0:1077:807_1920x0_80_0_0_8c730903cd2c2550758ede7a315739e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, азербайджан, нахичевань, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Нахичевань, Военная операция США и Израиля против Ирана
Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана
МО Азербайджана: атака Ирана на Нахичевань не останется без ответа
БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Инцидент с беспилотниками в Нахичевани не останется без ответа, заявило минобороны Азербайджана.
Ранее в четверг МИД Азербайджана
сообщил, что с территории Ирана
по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, два человека пострадали.
"Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа... Технические параметры беспилотных летательных аппаратов, использованных для атаки на Нахичевань, и детали этих нападений расследуются", - говорится в сообщении.
В минобороны осудили произошедший инцидент и возложили ответственность за него на Иран