ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в четверг в Минобороны России.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119 770 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 036 танков и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 638 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 925 единиц специальной военной автомобильной техники.