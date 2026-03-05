https://ria.ru/20260305/mo-2078710522.html
ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК
ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК - РИА Новости, 05.03.2026
ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК
Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:42:00+03:00
2026-03-05T12:42:00+03:00
2026-03-05T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122771_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_fba21c0e24d7bc0e3621d07ff1b4085f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122771_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_48da0768b14c2acc4ac78825e8e72c24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК
МО: ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины
, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119 770 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 036 танков и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 638 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 925 единиц специальной военной автомобильной техники.