ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 05.03.2026 (обновлено: 12:51 05.03.2026)
ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК
ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК
Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК

МО: ВС России поразили объекты энергетики Украины, используемые в рамках ВПК

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119 770 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 036 танков и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 638 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 925 единиц специальной военной автомобильной техники.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
