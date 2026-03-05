Рейтинг@Mail.ru
19:30 05.03.2026
Мишустин объявил благодарность Трутневу
Мишустин объявил благодарность Трутневу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил благодарность вице-премьеру – полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу за многолетнюю и плодотворную... РИА Новости, 05.03.2026
Мишустин объявил благодарность Трутневу

Мишустин объявил благодарность вице-премьеру Трутневу

© РИА Новости / Евгений Биятов
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил благодарность вице-премьеру – полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу за многолетнюю и плодотворную государственную деятельность, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"За многолетнюю плодотворную государственную деятельность объявить благодарность правительства Российской Федерации заместителю председателя правительства Российской Федерации - полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутневу Юрию Петровичу", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин объявил благодарность джазовому оркестру под управлением Бутмана
4 марта, 19:56
 
