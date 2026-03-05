Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта
05.03.2026
Мишустин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта
Мишустин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем. РИА Новости, 05.03.2026
2026
Мишустин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем.
Глава правительства в четверг провел встречу с сотрудницами кабмина в преддверии 8 Марта.
"Теплый праздник, правда, у меня всегда на сердце тепло. И хочу в вашем лице от всей души поздравить также всех женщин нашей страны - всех бабушек, мам, сестер, жен, внучек - с праздником 8 Марта", - сказал Мишустин.
