Лавров призвал инициировать в ООН дискуссию о принципах мироустройства
12:51 05.03.2026 (обновлено: 17:44 05.03.2026)
Лавров призвал инициировать в ООН дискуссию о принципах мироустройства
Разговор о принципах мироустройства назрел, ООН могла бы задуматься об инициации такой дискуссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
россия
украина
сергей лавров
оон
в мире, россия, украина, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главами аккредитованных в Москве дипмиссий. 5 марта 2026
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главами аккредитованных в Москве дипмиссий. 5 марта 2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Разговор о принципах мироустройства назрел, ООН могла бы задуматься об инициации такой дискуссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим по-честному поговорить и в Совете безопасности (ООН - ред.), прежде всего в пятерке постоянных членов, и в более широком формате, о том, в каком мире мы оказались... Разговор о мироустройстве, о принципах мироустройства, конечно, он назрел", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Министр отметил, что ООН могла бы задуматься об инициировании такой дискуссии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров прокомментировал выборочный подход ООН по теме Украины
29 января, 18:50
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровООН
 
 
