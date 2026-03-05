https://ria.ru/20260305/mir-2078714259.html
Лавров призвал инициировать в ООН дискуссию о принципах мироустройства
Лавров призвал инициировать в ООН дискуссию о принципах мироустройства - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров призвал инициировать в ООН дискуссию о принципах мироустройства
Разговор о принципах мироустройства назрел, ООН могла бы задуматься об инициации такой дискуссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:51:00+03:00
2026-03-05T12:51:00+03:00
2026-03-05T17:44:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078809203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ce8e37ae08511389ea22e9b11e5f687b.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071067267.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078809203_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f7c6896a1636f30d8b843c721f1a6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН
Лавров призвал инициировать в ООН дискуссию о принципах мироустройства
Лавров: ООН могла бы задуматься об инициации дискуссии о мироустройстве