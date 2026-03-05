https://ria.ru/20260305/mintrans-2078679578.html
Минтранс проработает запрет движения электровелосипедов по тротуарам
Минтранс проработает запрет движения электровелосипедов по тротуарам
Минтранс России совместно с другими профильными ведомствами, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в установленный срок рассмотрят вопрос о запрете
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минтранс России совместно с другими профильными ведомствами, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в установленный срок рассмотрят вопрос о запрете движения электровелосипедов по городским тротуарам, заявили РИА Новости в министерстве.
Ранее в четверг Путин
поручил министерству проработать к 1 июля вопрос запрета движения средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, по тротуарам.
"Минтранс совместно с профильными ведомствами проработает вопрос запрета движения электровелосипедов по тротуарам и доложит главе государства в установленные сроки", - говорится в сообщении министерства.