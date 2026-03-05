Рейтинг@Mail.ru
11:07 05.03.2026
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Минтранс проработает запрет движения электровелосипедов по тротуарам

Минтранс по поручению рассмотрит запрет движения электровелосипедов на тротуарах

Велокурьеры во время снегопада в Москве
Велокурьеры во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Велокурьеры во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минтранс России совместно с другими профильными ведомствами, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в установленный срок рассмотрят вопрос о запрете движения электровелосипедов по городским тротуарам, заявили РИА Новости в министерстве.
Ранее в четверг Путин поручил министерству проработать к 1 июля вопрос запрета движения средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, по тротуарам.
"Минтранс совместно с профильными ведомствами проработает вопрос запрета движения электровелосипедов по тротуарам и доложит главе государства в установленные сроки", - говорится в сообщении министерства.
В Москве произошло ДТП с электровелосипедом
В Москве произошло ДТП с электровелосипедом
30 октября 2025, 09:03
 
Общество Россия Владимир Путин
 
 
