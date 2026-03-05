Рейтинг@Mail.ru
В МИД Британии рассказали, сколько может продлиться конфликт в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
17:33 05.03.2026
В МИД Британии рассказали, сколько может продлиться конфликт в Иране
В МИД Британии рассказали, сколько может продлиться конфликт в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
В МИД Британии рассказали, сколько может продлиться конфликт в Иране
Заместитель главы британского МИД по делам Ближнего Востока и Северной Африки Хэмиш Фалконер считает, что кризис вокруг Ирана может продлиться недели или даже... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:33:00+03:00
2026-03-05T17:33:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
в мире, иран, сша, ближний восток, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
В МИД Британии рассказали, сколько может продлиться конфликт в Иране

Фалконер: кризис вокруг Ирана может продлиться недели или месяцы

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. Заместитель главы британского МИД по делам Ближнего Востока и Северной Африки Хэмиш Фалконер считает, что кризис вокруг Ирана может продлиться недели или даже месяцы.
"Ситуация развивается, но есть признаки того, что этот кризис растянется не на дни, а на недели, а возможно, и на месяцы. Мы сосредоточены не только на ближайшей перспективе", - заявил Фалконер в британском парламенте.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ЕС заплатит цену за молчание о действиях Израиля и США, заявил МИД Ирана
Вчера, 16:54
Он отметил, что минувшей ночью британские истребители участвовали в операциях по обороне Катара и других стран региона. В четверг британские силы в регионе получат очередную партию ракет для ПВО, добавил он.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что британские войска не участвуют в ударах США по Ирану, однако предоставили американцам свои базы, делятся разведданными и участвуют в оборонительных действиях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Вчера, 16:47
 
В миреИранСШАБлижний ВостокКир СтармерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
