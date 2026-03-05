В МИД Британии рассказали, сколько может продлиться конфликт в Иране

ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. Заместитель главы британского МИД по делам Ближнего Востока и Северной Африки Хэмиш Фалконер считает, что кризис вокруг Ирана может продлиться недели или даже месяцы.

"Ситуация развивается, но есть признаки того, что этот кризис растянется не на дни, а на недели, а возможно, и на месяцы. Мы сосредоточены не только на ближайшей перспективе", - заявил Фалконер в британском парламенте.