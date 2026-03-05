В МИД Британии рассказали, сколько может продлиться конфликт в Иране

ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. Заместитель главы британского МИД по делам Ближнего Востока и Северной Африки Хэмиш Фалконер считает, что кризис вокруг Ирана может продлиться недели или даже месяцы.
"Ситуация развивается, но есть признаки того, что этот кризис растянется не на дни, а на недели, а возможно, и на месяцы. Мы сосредоточены не только на ближайшей перспективе", - заявил Фалконер в британском парламенте.
Он отметил, что минувшей ночью британские истребители участвовали в операциях по обороне Катара и других стран региона. В четверг британские силы в регионе получат очередную партию ракет для ПВО, добавил он.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что британские войска не участвуют в ударах США по Ирану, однако предоставили американцам свои базы, делятся разведданными и участвуют в оборонительных действиях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.