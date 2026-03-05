Рейтинг@Mail.ru
Обмен пленными с Украиной по формуле 300 на 300 пройдет 6 марта - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 05.03.2026 (обновлено: 15:38 05.03.2026)
Обмен пленными с Украиной по формуле 300 на 300 пройдет 6 марта
Обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 300 на 300 запланирован на 6 марта, сообщили в четверг в МИД России. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:37:00+03:00
2026-03-05T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
россия
украина
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Обмен пленными с Украиной по формуле 300 на 300 пройдет 6 марта

© Минобороны РоссииВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Минобороны России
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 300 на 300 запланирован на 6 марта, сообщили в четверг в МИД России.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина в четверг произвели обмен пленными по формуле 200 на 200.
"На 6 марта намечен обмен по формуле 300 на 300. Всего 5-6 марта планируется возвратить на Родину 500 российских военнослужащих", - говорится в сообщении министерства.
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ОАЭ и США выступили посредниками при обмене пленными Украины и России
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраина
 
 
