Обмен пленными с Украиной по формуле 300 на 300 пройдет 6 марта
Обмен пленными с Украиной по формуле 300 на 300 пройдет 6 марта - РИА Новости, 05.03.2026
Обмен пленными с Украиной по формуле 300 на 300 пройдет 6 марта
Обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 300 на 300 запланирован на 6 марта, сообщили в четверг в МИД России. РИА Новости, 05.03.2026
