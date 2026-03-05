https://ria.ru/20260305/mid-2078769460.html
Россия пока эвакуировала из посольства в Тегеране только женщин и детей
Россия пока эвакуировала из своего посольства в столице Ирана только женщин и детей, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 05.03.2026
