https://ria.ru/20260305/mid-2078743352.html
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане - РИА Новости, 05.03.2026
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, комментируя инцидент с дроном в Нахичевани в Азербайджане, заявил, что Иран не наносит удары по... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:24:00+03:00
2026-03-05T14:24:00+03:00
2026-03-05T16:04:00+03:00
в мире
иран
нахичевань
азербайджан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078694273_0:215:763:644_1920x0_80_0_0_5c99004214af91588abeee47a609057c.jpg
https://ria.ru/20260305/moazerbaydzhana-2078705843.html
иран
нахичевань
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078694273_0:144:763:716_1920x0_80_0_0_90fa1d49d211f433435edca4f2b6660a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, нахичевань, азербайджан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Нахичевань, Азербайджан, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане
МИД после инцидента с БПЛА в Нахичевани заявил, что Иран не атакует соседей