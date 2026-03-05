Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане
14:24 05.03.2026 (обновлено: 16:04 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/mid-2078743352.html
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане
2026-03-05T14:24:00+03:00
2026-03-05T16:04:00+03:00
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане

МИД после инцидента с БПЛА в Нахичевани заявил, что Иран не атакует соседей

Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Взрыв в аэропорту Нахичевани
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, комментируя инцидент с дроном в Нахичевани в Азербайджане, заявил, что Иран не наносит удары по соседям.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.
"Мы не нацелены против наших соседних стран... мы должны провести расследование этого инцидента", - сказал он в видеоинтервью, опубликованном на странице азербайджанского AnewZ в соцсети X.
Он добавил, что целью являются только страны, в которых размещены используемые для атак по территории Ирана военные базы.
Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана
В миреИранНахичеваньАзербайджанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
