12:12 05.03.2026 (обновлено: 12:19 05.03.2026)
МИД назвал единственный способ удержать Ближний Восток от дестабилизации
МИД назвал единственный способ удержать Ближний Восток от дестабилизации
Единственный способ удержать Ближний Восток от дальнейшей дестабилизации - прекратить агрессию США и Израиля против Ирана, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2026
МИД назвал единственный способ удержать Ближний Восток от дестабилизации

МИД назвал окончание агрессии способом удержать Ближний Восток от дестабилизации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Единственный способ удержать Ближний Восток от дальнейшей дестабилизации - прекратить агрессию США и Израиля против Ирана, заявили в МИД РФ.
"При этом очевидно, что единственный способ удержать регион от дальнейшего скатывания в пучину дестабилизации – прекратить агрессию США и Израиля, запустившую цепную реакцию страданий арабов", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства на фоне развития событий на Ближнем Востоке.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
Вчера, 11:32
 
РоссияСШАИзраильВ миреБлижний Восток
 
 
