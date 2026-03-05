Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал к остановке боевых действий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 05.03.2026 (обновлено: 12:25 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/mid-2078700881.html
МИД призвал к остановке боевых действий на Ближнем Востоке
МИД призвал к остановке боевых действий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
МИД призвал к остановке боевых действий на Ближнем Востоке
РФ призывает к остановке боевых действий на Ближнем Востоке, считает недопустимыми удары по гражданским объектам и мирным жителям, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:09:00+03:00
2026-03-05T12:25:00+03:00
россия
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
али хаменеи
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078686592.html
россия
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран, али хаменеи, ближний восток
Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран, Али Хаменеи, Ближний Восток
МИД призвал к остановке боевых действий на Ближнем Востоке

МИД назвал удары по гражданским объектам на Ближнем Востоке недопустимыми

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. РФ призывает к остановке боевых действий на Ближнем Востоке, считает недопустимыми удары по гражданским объектам и мирным жителям, сообщили в МИД РФ.
"Россия вновь призывает все стороны нынешнего противостояния незамедлительно остановить боевые действия, в том числе неприемлемые удары по территории арабских государств Персидского залива", - говорится в заявлении ведомства в связи с развитием событий на Ближнем Востоке.
В МИД РФ назвали совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты – будь то в Иране или странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
Вчера, 11:32
 
РоссияВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИранАли ХаменеиБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала