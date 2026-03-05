https://ria.ru/20260305/mid-2078700881.html
МИД призвал к остановке боевых действий на Ближнем Востоке
МИД призвал к остановке боевых действий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
МИД призвал к остановке боевых действий на Ближнем Востоке
РФ призывает к остановке боевых действий на Ближнем Востоке, считает недопустимыми удары по гражданским объектам и мирным жителям, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:09:00+03:00
2026-03-05T12:09:00+03:00
2026-03-05T12:25:00+03:00
россия
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
али хаменеи
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078686592.html
россия
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран, али хаменеи, ближний восток
Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран, Али Хаменеи, Ближний Восток
МИД призвал к остановке боевых действий на Ближнем Востоке
МИД назвал удары по гражданским объектам на Ближнем Востоке недопустимыми