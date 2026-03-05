Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль спровоцировали Иран на ответные удары, считают в МИД
12:09 05.03.2026 (обновлено: 12:19 05.03.2026)
США и Израиль спровоцировали Иран на ответные удары, считают в МИД
США и Израиль целенаправленно спровоцировали Иран на ответные удары, они пытаются втянуть арабов в войну за чужие интересы, заявили в МИД РФ.
США и Израиль спровоцировали Иран на ответные удары, считают в МИД

МИД: США и Израиль пытаются втянуть арабов в войну за чужие интересы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США и Израиль целенаправленно спровоцировали Иран на ответные удары, они пытаются втянуть арабов в войну за чужие интересы, заявили в МИД РФ.
"Целенаправленно спровоцировали Иран на ответные удары по объектам в некоторых арабских странах, которые привели к человеческим и материальным потерям, о чём российская сторона глубоко сожалеет. Тем самым пытаются втянуть арабов в войну за чужие интересы. Заодно отвлекают внимание от катастрофического положения палестинского народа", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Действия Ирана осуждаются, при этом атаки США игнорируются, указал Лавров
