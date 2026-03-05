https://ria.ru/20260305/mid-2078699733.html
В МИД не видят признаков того, что США и Израиль остановят кровопролитие
В МИД не видят признаков того, что США и Израиль остановят кровопролитие - РИА Новости, 05.03.2026
В МИД не видят признаков того, что США и Израиль остановят кровопролитие
Нет признаков того, что США и Израиль проявят благоразумие и остановят кровопролитие на Ближнем Востоке, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2026
В МИД не видят признаков того, что США и Израиль остановят кровопролитие
МИД: нет признаков того, что США и Израиль остановят кровопролитие