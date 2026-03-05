Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил беспокойство из-за эскалации на Ближнем Востоке
12:05 05.03.2026 (обновлено: 12:12 05.03.2026)
МИД выразил беспокойство из-за эскалации на Ближнем Востоке
Россия глубоко обеспокоена дальнейшим усугублением обстановки на Ближнем Востоке в связи с конфликтом вокруг Ирана, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2026
ближний восток, россия, москва, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Россия, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена дальнейшим усугублением обстановки на Ближнем Востоке в связи с конфликтом вокруг Ирана, сообщили в МИД РФ.
"В Москве глубоко обеспокоены тем, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает усугубляться", - говорится в заявлении, опубликованном министерством.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США и Израиль спровоцировали Иран на ответные удары, считают в МИД
Ближний Восток, Россия, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала