МИД выразил беспокойство из-за эскалации на Ближнем Востоке
МИД выразил беспокойство из-за эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
МИД выразил беспокойство из-за эскалации на Ближнем Востоке
Россия глубоко обеспокоена дальнейшим усугублением обстановки на Ближнем Востоке в связи с конфликтом вокруг Ирана, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2026
