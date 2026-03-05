https://ria.ru/20260305/mid-2078694064.html
Два человека пострадали при падении дрона в аэропорту Нахичевани
Два человека пострадали при падении дрона в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 05.03.2026
Два человека пострадали при падении дрона в аэропорту Нахичевани
Два человека пострадали в результате падения дрона в аэропорту Нахичевани, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:52:00+03:00
2026-03-05T11:52:00+03:00
2026-03-05T11:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078692201_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d146056cf3bc372e2b40c7f38b0b36f0.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078692047.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078692201_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4a362f0a94077fd67733262a317dd665.jpg
Последствия падения иранских БПЛА в аэропорту города Нахичевань
Последствия падения иранских БПЛА в аэропорту города Нахичевань.
2026-03-05T11:52
РИА Новости
internet-group@rian.ru
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
ФГУП МИА «Россия сегодня»
