Два человека пострадали при падении дрона в аэропорту Нахичевани
11:52 05.03.2026
Два человека пострадали при падении дрона в аэропорту Нахичевани
Два человека пострадали при падении дрона в аэропорту Нахичевани
Два человека пострадали при падении дрона в аэропорту Нахичевани

МИД: два человека пострадали при падении дрона в аэропорту Нахичевани

БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате падения дрона в аэропорту Нахичевани, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
"Мы решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении.
Азербайджан пригрозил Ирану ответом из-за упавших беспилотников
