2026-03-05T11:52:00+03:00
Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона, заявили в МИД
БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.
"Мы решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя... Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - говорится в сообщении.