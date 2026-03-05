Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона, заявили в МИД

БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

"Мы решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя... Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - говорится в сообщении.