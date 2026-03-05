Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона, заявили в МИД
11:52 05.03.2026 (обновлено: 15:34 05.03.2026)
Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона, заявили в МИД
Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона, заявили в МИД

МИД: Азербайджан оставляет за собой право ответа на инцидент с иранским дроном

Последствия падения беспилотника возле школы в Нахичевани
Последствия падения беспилотника возле школы в Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo
Последствия падения беспилотника возле школы в Нахичевани
БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.
"Мы решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя... Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала