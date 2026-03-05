Рейтинг@Mail.ru
МИД Индии опроверг данные об использовании своих портов ВМС США - РИА Новости, 05.03.2026
09:28 05.03.2026 (обновлено: 09:32 05.03.2026)
МИД Индии опроверг данные об использовании своих портов ВМС США
МИД Индии опроверг данные об использовании своих портов ВМС США
в мире
сша
иран
израиль
мид индии
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, мид индии, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, МИД Индии, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Индии опроверг данные об использовании своих портов ВМС США

МИД Индии опроверг данные об использовании своих портов ВМС США против Ирана

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Министерство иностранных дел Индии опровергло распространившееся в интернете утверждение о том, что ВМС США используют индийские порты в условиях конфликта с Ираном.
"Утверждения, распространяемые на американском канале OAN, о том, что ВМС США используют индийские порты, являются фейковыми и ложными. Мы предостерегаем вас от подобных безосновательных и сфабрикованных комментариев", - говорится в заявлении министерства.
Заявление ведомства появилось после того, как в новостном сюжете американского кабельного новостного канала One America News Network отставной полковник армии США и бывший советник министра обороны Дуглас Макгрегор заявил, что ВМС США используют индийские порты в условиях конфликта с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
