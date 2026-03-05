Иностранец пытался вывезти в чемодане фрагмент метеорита

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Иностранец в аэропорту "Домодедово" пытался вывезти в Дубай фрагмент метеорита Дронино в багаже среди личных вещей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России.

"Ценный товар перемещал 32-летний иностранный гражданин, спрятав его в багаже среди личных вещей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что домодедовские таможенники остановили мужчину в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В чемодане пассажира инспекторы обнаружили два фрагмента минеральных пород: необработанный весом 250 грамм и отшлифованный с трех сторон весом 2,75 килограмма.

"Иностранец пояснил, что "куски" металла ему подарил друг, а о таможенных правилах он не знает", - отмечается в сообщении.

Экспертиза установила, что необработанный фрагмент породы является частью железного метеорита Дронино, оказавшегося на Земле в результате метеоритного дождя, и представляет культурную ценность. Второй фрагмент, согласно заключению специалиста, ценности не представляет.