Иностранец пытался вывезти в чемодане фрагмент метеорита
Иностранец пытался вывезти в чемодане фрагмент метеорита
Иностранец в аэропорту "Домодедово" пытался вывезти в Дубай фрагмент метеорита Дронино в багаже среди личных вещей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС... РИА Новости, 05.03.2026
происшествия
россия
дубай
домодедово (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
Иностранец пытался вывезти в чемодане фрагмент метеорита
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Иностранец в аэропорту "Домодедово" пытался вывезти в Дубай фрагмент метеорита Дронино в багаже среди личных вещей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России.
"Ценный товар перемещал 32-летний иностранный гражданин, спрятав его в багаже среди личных вещей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что домодедовские таможенники остановили мужчину в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В чемодане пассажира инспекторы обнаружили два фрагмента минеральных пород: необработанный весом 250 грамм и отшлифованный с трех сторон весом 2,75 килограмма.
"Иностранец пояснил, что "куски" металла ему подарил друг, а о таможенных правилах он не знает", - отмечается в сообщении.
Экспертиза установила, что необработанный фрагмент породы является частью железного метеорита Дронино, оказавшегося на Земле
в результате метеоритного дождя, и представляет культурную ценность. Второй фрагмент, согласно заключению специалиста, ценности не представляет.
Возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ
(недекларирование товаров) и статьи 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений). Санкции данных статей предусматривают наказание в виде штрафа и возможную конфискацию товара, заключили в пресс-службе.