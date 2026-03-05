Рейтинг@Mail.ru
Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/mesjats-2078628345.html
Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году
Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году - РИА Новости, 05.03.2026
Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году
Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль: в нем наибольшее количество рабочих дней, которые напрямую влияют на отпускные выплаты, сообщила РИА РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:06:00+03:00
2026-03-05T03:06:00+03:00
общество
fix price
отпуск
работа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077070004_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_3aad2ecb357eea226c2d5cbb6a89b7cb.jpg
https://ria.ru/20260218/mintrud-2075094494.html
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077070004_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_02293ca517ebb93dbc456d20bf7f5e55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, fix price, отпуск, работа, россия
Общество, Fix Price, Отпуск, Работа, Россия
Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

РИА Новости: июль будет самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажиры в зоне вылета
Пассажиры в зоне вылета - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в зоне вылета . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль: в нем наибольшее количество рабочих дней, которые напрямую влияют на отпускные выплаты, сообщила РИА Новости начальница отдела кадрового обеспечения офиса Fix Price Валерия Сумина.
"Размер отпускных выплат напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше их, тем выше стоимость одного дня, и потеря его в пользу отпуска менее ощутима для кошелька. Так, абсолютным лидером 2026 года станет июль, в котором будет 23 рабочих дня - максимум за весь год", - прокомментировала она.
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Минтруд объяснил, как можно разделить отпуск
18 февраля, 02:44
Помимо этого, в число "дорогих" месяцев войдут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, так как в каждом их них по 22 рабочих дня. Неплохими вариантами эксперт назвала март, июнь и август с 21 рабочим днем.
Если же денежный аспект неважен, то можно выбрать для отпуска май.
«
"Если взять всего пять дней отпуска - с 4 по 8 мая, - можно отдыхать непрерывно 11 дней: с 1 по 11 мая, объединив оба праздничных блока", - подчеркнула она.
Уникальным месяцем станет и декабрь. Предварительно, новогодние каникулы продляться с 31 декабря по 10 января включительно. Таким образом, можно объединить отпуск и государственные выходные.
Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38
 
ОбществоFix PriceОтпускРаботаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала