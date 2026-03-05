Рейтинг@Mail.ru
Мерц спрашивал Трампа об окончании конфликта с Ираном, пишет NYT
13:11 05.03.2026
Мерц спрашивал Трампа об окончании конфликта с Ираном, пишет NYT
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом задавал вопросы относительно того, как и на каких условиях... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
иран
германия
фридрих мерц
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, германия, фридрих мерц, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Германия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мерц спрашивал Трампа об окончании конфликта с Ираном, пишет NYT

NYT: Мерц спрашивал Трампа об условиях окончания конфликта с Ираном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп и Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп и Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом задавал вопросы относительно того, как и на каких условиях закончится конфликт с Ираном, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее Мерц заявил, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке и видят "дилемму" с точки зрения международного права.
"Он (Мерц - ред.) настаивал на том, думал ли президент (Трамп - ред.) заранее о том, как и на каких условиях действия в Иране могут закончиться", - пишет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Немецкие власти столкнулись с дилеммой в оценке ударов по Ирану
1 марта, 20:09
 
Заголовок открываемого материала