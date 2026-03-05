Названы самые популярные в России женские мемуары

В преддверии 8 Марта "Читай-город" проанализировал интерес к женским мемуарам. Оказалось, что в 2025 году российские читатели стали почти в два раза чаще покупать биографии и мемуары женщин по сравнению с 2024 годом, несмотря на то, что книг о мужчинах продается в четыре раза больше, чем о женщинах.