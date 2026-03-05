https://ria.ru/20260305/memuary-2078818998.html
Названы самые популярные в России женские мемуары
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. "Мемуары" Екатерины II стали самой популярной книгой среди российских читателей в разделе книг о великих женщинах, также спросом пользуются биографии дочерей царя Николая II, легендарного директора Пушкинского музея Ирины Антоновой и актрисы Фаины Раневской, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
В преддверии 8 Марта "Читай-город" проанализировал интерес к женским мемуарам. Оказалось, что в 2025 году российские читатели стали почти в два раза чаще покупать биографии и мемуары женщин по сравнению с 2024 годом, несмотря на то, что книг о мужчинах продается в четыре раза больше, чем о женщинах.
Лидером продаж стали "Мемуары" Екатерины II
. На втором месте оказалась книга Хелен Раппапорт "Дневники княжон Романовых. Загубленные жизни", а на третьем — нашумевшая и широко обсуждаемая новинка 2025 года от Льва Данилкина
о легендарном директоре Пушкинского музея "Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой
".
В десятку самых продаваемых биографий и мемуаров женщин в 2025 году также вошли такие книги, как "Анна Винтур
. Биография самой влиятельной женщины Vogue" Эми Оделл, автобиографии "Коко Шанель
. Жизнь, рассказанная ею самой", "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург, "Халатная жизнь" Зои Богуславской, "Жизнь, рассказанная ею самой" принцессы Дианы, а также "Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной" Олега Дормана.
В "Читай-городе" отметили, что этот список лидеров продаж контрастирует с топом 2024 года, когда рейтинг возглавляли мемуары поп- и k-pop-исполнительниц.