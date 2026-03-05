Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные в России женские мемуары
Культура
 
17:35 05.03.2026 (обновлено: 18:11 05.03.2026)
Названы самые популярные в России женские мемуары
Названы самые популярные в России женские мемуары - РИА Новости, 05.03.2026
Названы самые популярные в России женские мемуары
"Мемуары" Екатерины II стали самой популярной книгой среди российских читателей в разделе книг о великих женщинах, также спросом пользуются биографии дочерей...
культура
екатерина ii
ирина антонова
николай i
литература
россия
новости культуры
россия
Новости
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. "Мемуары" Екатерины II стали самой популярной книгой среди российских читателей в разделе книг о великих женщинах, также спросом пользуются биографии дочерей царя Николая II, легендарного директора Пушкинского музея Ирины Антоновой и актрисы Фаины Раневской, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
В преддверии 8 Марта "Читай-город" проанализировал интерес к женским мемуарам. Оказалось, что в 2025 году российские читатели стали почти в два раза чаще покупать биографии и мемуары женщин по сравнению с 2024 годом, несмотря на то, что книг о мужчинах продается в четыре раза больше, чем о женщинах.
Дом Книги на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Названы самые продаваемые книги в 2025 году
21 января, 04:38
Лидером продаж стали "Мемуары" Екатерины II. На втором месте оказалась книга Хелен Раппапорт "Дневники княжон Романовых. Загубленные жизни", а на третьем — нашумевшая и широко обсуждаемая новинка 2025 года от Льва Данилкина о легендарном директоре Пушкинского музея "Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой".
В десятку самых продаваемых биографий и мемуаров женщин в 2025 году также вошли такие книги, как "Анна Винтур. Биография самой влиятельной женщины Vogue" Эми Оделл, автобиографии "Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой", "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург, "Халатная жизнь" Зои Богуславской, "Жизнь, рассказанная ею самой" принцессы Дианы, а также "Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной" Олега Дормана.
В "Читай-городе" отметили, что этот список лидеров продаж контрастирует с топом 2024 года, когда рейтинг возглавляли мемуары поп- и k-pop-исполнительниц.
Мужчина читает книгу - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Опрос показал, сколько россиян читают художественную литературу
17 ноября 2025, 00:17
 
Культура
 
 
