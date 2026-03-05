Медведев заявил, что у НАТО "поехала крыша" из-за Ирана

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на фоне военной операции США против Ирана заявил, что у НАТО "поехала крыша" из-за обсуждения помощи Вашингтону.
«
"У НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке. Потом дегенераты из Альянса во главе с сервильным сыночком Трампа Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США. А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира? Ведь, как точно отметил Оруэлл, война — это мир!" — написал он в канале на платформе МАХ.
В четверг генсек альянса Марк Рютте сообщил, что военный блок может применить статью о коллективной обороне против Ирана. По его словам, НАТО не участвует в операции, но союзники в основном поддерживают действия США.
Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Североатлантический альянс втягивается в операцию против Ирана так же, как и в ситуацию на Украине.
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.