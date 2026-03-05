Рейтинг@Mail.ru
Мединский анонсировал обмен пленными с Украиной в формате 500 на 500
14:59 05.03.2026
Мединский анонсировал обмен пленными с Украиной в формате 500 на 500
2026-03-05T14:59:00+03:00
2026-03-05T14:59:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир мединский
рустем умеров
вооруженные силы украины
в мире, украина, россия, владимир мединский, рустем умеров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
Помощник президента РФ Владимир Мединский . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал в рамках договоренностей в Женеве обмен военнопленными 5-6 марта 500 на 500 человек.
"В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5-6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся", - написал он в Telegram-канале.
Ранее в четверг Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ОАЭ и США выступили посредниками при обмене пленными Украины и России
