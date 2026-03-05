Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы загорелась мачта ретранслятора - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/mchs-2078861969.html
В центре Москвы загорелась мачта ретранслятора
В центре Москвы загорелась мачта ретранслятора - РИА Новости, 05.03.2026
В центре Москвы загорелась мачта ретранслятора
Мачта ретранслятора загорелась на Павелецкой площади в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:12:00+03:00
2026-03-05T21:12:00+03:00
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687442_0:293:3098:2035_1920x0_80_0_0_d557a9c62c58c020a92a65f94fc04521.jpg
https://ria.ru/20260305/dtp-2078859717.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687442_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54f114ec8e5a2e5d1c2f96ab4ff76314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В центре Москвы загорелась мачта ретранслятора

МЧС: на Павелецкой площади в центре Москвы загорелась мачта ретранслятора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мачта ретранслятора загорелась на Павелецкой площади в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МЧС.
"Столичные огнеборцы ликвидируют загорание в центре Москвы. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Павелецкая площадь, дом 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание мачты ретранслятора", - говорится в сообщении.
Принимаются меры к тушению загорания. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Саратовской области два человека погибли в ДТП
Вчера, 20:53
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала