В центре Москвы загорелась мачта ретранслятора
В центре Москвы загорелась мачта ретранслятора
Мачта ретранслятора загорелась на Павелецкой площади в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 05.03.2026
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
москва
россия
Новости
ru-RU
