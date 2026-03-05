https://ria.ru/20260305/max-2078838751.html
В MAX рассказали, зачем направляют запросы на серверы Apple и Google
технологии, россия, apple, google, мессенджер max
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нацмессенджер Max направляет запросы на серверы Apple и Google для проверки доставки push-уведомлений пользователям, это необходимая мера для корректной работы уведомлений, рассказали РИА Новости в пресс-службе мессенджера.
"Запросы на серверы, например Apple
и Google
, необходимы для проверки доставки push-уведомлений пользователям. В сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах - это необходимая мера для корректной работы уведомлений", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что Max не отправляет запросы на сервера WhatsApp
(принадлежит корпорации Meta*) и Telegram
.
Как пояснили в пресс-службе мессенджера, используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов - в первую очередь звонков и уведомлений. Тогда как к персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.