В MAX опровергли информацию о слежке за использованием VPN-сервисов
18:38 05.03.2026
В MAX опровергли информацию о слежке за использованием VPN-сервисов
В MAX опровергли информацию о слежке за использованием VPN-сервисов
Нацмессенджер Max опроверг слежку за использованием VPN-сервисов: информация об IP-адресах нужна исключительно для обеспечения корректной работы звонков,... РИА Новости, 05.03.2026
2026
технологии, мессенджер max, общество
Технологии, Мессенджер Max, Общество
В MAX опровергли информацию о слежке за использованием VPN-сервисов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нацмессенджер Max опроверг слежку за использованием VPN-сервисов: информация об IP-адресах нужна исключительно для обеспечения корректной работы звонков, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Max не отслеживает пользование VPN сервисами. Информация об IP-адресах используется исключительно для обеспечения корректной работы звонков. Для установки P2P-соединения (звонков) технология WebRTC требует внешний IP, чтобы построить прямой маршрут "телефон-телефон". Это стандарт для всех сервисов, которые осуществляют звонки при помощи данной технологии", - сообщили в пресс-службе мессенджера.
