Со связью на фронте будет все хорошо, если доработать Max, заявила Годунова

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Отечественная платформа Max способна решить все вопросы со связью на фронте, если ее немного доработать, сообщила командир батальона Воздушно-космических сил России подполковник Ирина Годунова.

На мероприятии, посвященном Международному женскому дню, президент России Владимир Путин спросил ее, что нужно сделать, чтобы связь в зоне СВО работала безупречно.

"Развивается конечно, сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram — это такой вражеский вид связи. Нам надо что-то разработать свое, наверное. Улучшить Max, доработать, и будет все хорошо на фронте", — сказала Годунова.

При этом она уточнила, что специальная связь в войсках организована на отлично и работает четко, проблем нет.