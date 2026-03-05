Рейтинг@Mail.ru
17:40 05.03.2026 (обновлено: 21:11 05.03.2026)
Со связью на фронте будет все хорошо, если доработать Max, заявила Годунова
Со связью на фронте будет все хорошо, если доработать Max, заявила Годунова

Годунова Путину: со связью на фронте будет все хорошо, если доработать Max

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Отечественная платформа Max способна решить все вопросы со связью на фронте, если ее немного доработать, сообщила командир батальона Воздушно-космических сил России подполковник Ирина Годунова.
На мероприятии, посвященном Международному женскому дню, президент России Владимир Путин спросил ее, что нужно сделать, чтобы связь в зоне СВО работала безупречно.
"Развивается конечно, сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram — это такой вражеский вид связи. Нам надо что-то разработать свое, наверное. Улучшить Max, доработать, и будет все хорошо на фронте", — сказала Годунова.
При этом она уточнила, что специальная связь в войсках организована на отлично и работает четко, проблем нет.
Годунова также согласилась с Путиным, что использование систем связи, неподконтрольных России, представляет опасность для военнослужащих.
