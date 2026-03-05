https://ria.ru/20260305/max-2078734858.html
Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX
Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX - РИА Новости, 05.03.2026
Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX
Российская платформа MAX стала доступна жителям 40 других стран, сообщила пресс-служба сервиса. РИА Новости, 05.03.2026
Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX
Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран, включая Азию и Ближний Восток