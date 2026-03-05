Рейтинг@Mail.ru
Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 05.03.2026 (обновлено: 14:37 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/max-2078734858.html
Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX
Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX - РИА Новости, 05.03.2026
Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX
Российская платформа MAX стала доступна жителям 40 других стран, сообщила пресс-служба сервиса. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:02:00+03:00
2026-03-05T14:37:00+03:00
технологии
азия
снг
африка
ближний восток
мессенджер max
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28eb7b7a5d3341fe6afdee8bbe43fd31.jpg
https://ria.ru/20260225/max--2076578086.html
азия
африка
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771737_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_42b0177352c1d71bfea441160f4b1505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, азия, снг, африка, ближний восток, мессенджер max, в мире
Технологии, Азия, СНГ, Африка, Ближний Восток, Мессенджер Max, В мире
Жителям 40 стран стала доступна регистрация в MAX

Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран, включая Азию и Ближний Восток

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российская платформа MAX стала доступна жителям 40 других стран, сообщила пресс-служба сервиса.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
«
"Отправлять сообщения и совершать звонки в MAX смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", — говорится в релизе.
Для регистрации в сервисе нужно скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и код из СМС. Зарегистрироваться также можно с сим-картой местных операторов, в том числе Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.
Начать общение с пользователями из других государств можно после добавления номеров друг друга в контакты — это необходимая мера безопасности. Чтобы усилить защиту аккаунта, можно установить двухфакторную аутентификацию, "Безопасный режим" и "Семейную защиту". Эти настройки доступны в разделе "Безопасность".
В ноябре возможность звонить и отправлять сообщения в MAX появилась также и у жителей еще семи стран СНГ.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
MAX упростил создание цифрового ID
25 февраля, 11:05
 
ТехнологииАзияСНГАфрикаБлижний ВостокМессенджер MaxВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала