MAX вошел в десятку скачиваемых приложений в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 5 мар - РИА Новости. Российский мессенджер Мах по итогам февраля вошел в топ-10 самых популярных бесплатных приложений в Google Play, скачиваемых в Узбекистане, передает корреспондент РИА Новости, изучив данные сервисов.

В тройку лидеров по скачиванию в феврале в Узбекистане вошли приложение для видео и музыки Jana Toube, государственная платформа MyGovUz,и ChatGPT.