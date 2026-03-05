MAX вошел в десятку скачиваемых приложений в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 5 мар - РИА Новости. Российский мессенджер Мах по итогам февраля вошел в топ-10 самых популярных бесплатных приложений в Google Play, скачиваемых в Узбекистане, передает корреспондент РИА Новости, изучив данные сервисов.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
В феврале российский менеджер поднялся сразу на 25 позиций по сравнению с январем и занял девятое место в общем рейтинге скачиваний, обойдя мессенджер Telegram, следует из данных платформы data.ai intelligence, которая предоставляет данные о более чем 8 миллионах приложений и тысячах сайтов.
В частности, у пользователей Google Play в Узбекистане российский сервис занял девятое место по итогам февраля, поднявшись сразу на 40 позиций.
В свою очередь у пользователей App Store мессенджер Max в феврале поднялся сразу на 57 строчек и занял 15 позицию, обойдя YouTube.
В тройку лидеров по скачиванию в феврале в Узбекистане вошли приложение для видео и музыки Jana Toube, государственная платформа MyGovUz,и ChatGPT.
MAX упростил создание цифрового ID
25 февраля, 11:05