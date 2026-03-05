Рейтинг@Mail.ru
Сотни российских туристов застряли на Маврикии - РИА Новости, 05.03.2026
16:24 05.03.2026
Сотни российских туристов застряли на Маврикии
Сотни российских туристов застряли на Маврикии - РИА Новости, 05.03.2026
Сотни российских туристов застряли на Маврикии
Сотни российских туристов застряли на острове Маврикий из-за отмен стыковочных рейсов через страны Персидского залива, многие из них остались без поддержки и... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:24:00+03:00
2026-03-05T16:24:00+03:00
Сотни российских туристов застряли на Маврикии

РИА Новости: сотни россиян застряли на Маврикии из-за отмены рейсов

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкПобережье острова Маврикий
Побережье острова Маврикий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
Побережье острова Маврикий. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотни российских туристов застряли на острове Маврикий из-за отмен стыковочных рейсов через страны Персидского залива, многие из них остались без поддержки и вынуждены продлевать жилье за свой счет, рассказала РИА Новости туристка из РФ Мария.
По словам Марии, рейсы были отменены в день начала боевых действий на Ближнем Востоке 28 февраля, и первые несколько дней авиакомпания Emirates предоставляла ваучеры на продление жилья, однако вскоре это было прекращено.
Курортная зона Фуджейры, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россиянка рассказала, сколько пришлось заплатить за продление номера в ОАЭ
Вчера, 14:17
Вчера, 14:17
"Авиакомпания нам просто объявила, что рейсов нет, и предложила аннулировать наш договор и забронировать билеты на ближайшие запланированные рейсы, которые начинаются с 10 марта", - рассказала Мария.
"Все это время жить на дорогом острове туристам предлагается за свой счет, хотя некоторым оказывают поддержку туроператоры. Таким образом Emirates пытается снять с себя ответственность за то, что не смогла обеспечить трансфер пассажиров в положенный день", - добавила она. При этом Emirates продолжает "гонять из Дубая на остров двухэтажные Airbus A380 для вывоза своих резидентов", отметила она.
"Самолеты улетают полупустыми, и авиакомпания отказывается брать на борт застрявших туристов, многие из которых остались без финансовой возможности продолжать жить на острове. У многих маленькие дети, у кого-то есть заболевания и нужные лекарства могут скоро закончиться", - рассказала Мария.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российская туристка рассказала, что не ощущала опасности в Дубае
3 марта, 21:18
3 марта, 21:18
"У нас есть чат на 400 человек с застрявшими россиянами, где обсуждаются все эти проблемы и люди пытаются найти выход из ситуации", - добавила она.
По словам туристки, посольство России на Маврикии и лично консул оказывает больше содействие российским туристам, которые остались в затруднительном положении.
"Консульство отправляет списки туристов и пытается добиться от авиакомпании вывоза россиян. Они разъясняют, что лететь альтернативными маршрутами невозможно, так как через Европу нужна виза. А билеты через Турцию все раскуплены. Альтернативные маршруты также мало кому по карману, на семью из трех человек это может стоить миллион рублей", - отметила Мария.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала о поведении россиян в Дубае при работе ПВО
Вчера, 15:23
Вчера, 15:23
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
