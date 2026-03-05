Сотни российских туристов застряли на Маврикии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотни российских туристов застряли на острове Маврикий из-за отмен стыковочных рейсов через страны Персидского залива, многие из них остались без поддержки и вынуждены продлевать жилье за свой счет, рассказала РИА Новости туристка из РФ Мария.

По словам Марии, рейсы были отменены в день начала боевых действий на Ближнем Востоке 28 февраля, и первые несколько дней авиакомпания Emirates предоставляла ваучеры на продление жилья, однако вскоре это было прекращено.

"Авиакомпания нам просто объявила, что рейсов нет, и предложила аннулировать наш договор и забронировать билеты на ближайшие запланированные рейсы, которые начинаются с 10 марта", - рассказала Мария.

"Все это время жить на дорогом острове туристам предлагается за свой счет, хотя некоторым оказывают поддержку туроператоры. Таким образом Emirates пытается снять с себя ответственность за то, что не смогла обеспечить трансфер пассажиров в положенный день", - добавила она. При этом Emirates продолжает "гонять из Дубая на остров двухэтажн ые Airbus A 380 для вывоза своих резидентов", отметила она.

"Самолеты улетают полупустыми, и авиакомпания отказывается брать на борт застрявших туристов, многие из которых остались без финансовой возможности продолжать жить на острове. У многих маленькие дети, у кого-то есть заболевания и нужные лекарства могут скоро закончиться", - рассказала Мария.

"У нас есть чат на 400 человек с застрявшими россиянами, где обсуждаются все эти проблемы и люди пытаются найти выход из ситуации", - добавила она.

По словам туристки, посольство России на Маврикии и лично консул оказывает больше содействие российским туристам, которые остались в затруднительном положении.

"Консульство отправляет списки туристов и пытается добиться от авиакомпании вывоза россиян. Они разъясняют, что лететь альтернативными маршрутами невозможно, так как через Европу нужна виза. А билеты через Турцию все раскуплены. Альтернативные маршруты также мало кому по карману, на семью из трех человек это может стоить миллион рублей", - отметила Мария.