В РПЦ дали совет, как провести 8 марта
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
02:15 05.03.2026
В РПЦ дали совет, как провести 8 марта
В Церкви не празднуют 8 марта, но вспоминают блаженную Матрону Московскую, которая покровительствует семье и браку, поэтому в этот день лучше ей помолиться, это РИА Новости, 05.03.2026
религия, русская православная церковь
Религия, Религия, Русская православная церковь
Мужчина с букетом цветов в международный женский день
Мужчина с букетом цветов в международный женский день - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Мужчина с букетом цветов в международный женский день
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Церкви не празднуют 8 марта, но вспоминают блаженную Матрону Московскую, которая покровительствует семье и браку, поэтому в этот день лучше ей помолиться, это будет лучшим подарком, рассказал зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Эта дата выпадает на день памяти Блаженной Матроны, которая покровительствует в том числе браку и семье. Поэтому и женщинам, и мужчинам можно ей помолиться. Если верующие мужчины в этот день помолятся ей о своих матерях, дочерях и сестрах, то это может значить больше, чем какие-то дежурные подарки", - сказал Кипшидзе.
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Священник назвал главное ограничение в Великий пост
2 марта, 06:31
2 марта, 06:31
Вместе с тем, он отметил, что хотя в церковной традиции не празднуют 8 марта, поздравить женщин с этим праздником "грехом не будет".
В Русской православной церкви 8 марта вспоминают обретение мощей блаженной Матроны Московской, которые сейчас находятся в Покровском женском монастыре Москвы. Суточный богослужебный круг начинается в храмах накануне вечером, поэтому встретить праздник фактически можно уже 7 числа.
Как сказано на сайте Покровского монастыря, с 7 на 8 марта монастырь будет открыт всю ночь. Так, 7 марта в 16.45 начинается Всенощное бдение. Восьмого марта в ноль часов – ранняя Божественная литургия, а в 10 утра – поздняя Божественная литургия, которую, как уточняется, возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост
27 февраля, 15:07
27 февраля, 15:07
 
РелигияРелигияРусская православная церковь
 
 
