В РПЦ дали совет, как провести 8 марта

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Церкви не празднуют 8 марта, но вспоминают блаженную Матрону Московскую, которая покровительствует семье и браку, поэтому в этот день лучше ей помолиться, это будет лучшим подарком, рассказал зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Эта дата выпадает на день памяти Блаженной Матроны, которая покровительствует в том числе браку и семье. Поэтому и женщинам, и мужчинам можно ей помолиться. Если верующие мужчины в этот день помолятся ей о своих матерях, дочерях и сестрах, то это может значить больше, чем какие-то дежурные подарки", - сказал Кипшидзе.

Вместе с тем, он отметил, что хотя в церковной традиции не празднуют 8 марта, поздравить женщин с этим праздником "грехом не будет".

В Русской православной церкви 8 марта вспоминают обретение мощей блаженной Матроны Московской, которые сейчас находятся в Покровском женском монастыре Москвы. Суточный богослужебный круг начинается в храмах накануне вечером, поэтому встретить праздник фактически можно уже 7 числа.