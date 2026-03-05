Рейтинг@Mail.ru
Мантурова заявила о важности художественных навыков у пластических хирургов
13:36 05.03.2026 (обновлено: 17:34 05.03.2026)
Мантурова заявила о важности художественных навыков у пластических хирургов
Мантурова заявила о важности художественных навыков у пластических хирургов - РИА Новости, 05.03.2026
Мантурова заявила о важности художественных навыков у пластических хирургов
Задача пластической хирургии — сохранить индивидуальность и гармонию во внешности человека, а для этого врачу необходимы художественные задатки, рассказала... РИА Новости, 05.03.2026
общество, россия, москва, наталья мантурова, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Общество, Россия, Москва, Наталья Мантурова, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Социальный навигатор

Мантурова заявила о важности художественных навыков у пластических хирургов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Задача пластической хирургии — сохранить индивидуальность и гармонию во внешности человека, а для этого врачу необходимы художественные задатки, рассказала главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ имени Пирогова Наталья Мантурова.
«
"Если говорить о пластической хирургии, то я, вы знаете, всегда выделяю в образовании и подготовке пластического хирурга именно творческие, художественные задатки, не только высокотехнологические, но и знания из мира искусства", — сказала Мантурова на заседании Дискуссионного клуба имени В.Г. Змазовой на тему "Красота в женских руках!" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По ее словам, у каждой женщины на лице своя векторная карта красоты.
Девушки на улице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Эра одинаковых лиц прошла". Косметологи обсудили тренды женской красоты
Вчера, 17:18
"Если правильно перемещать кожу лица, мягкие ткани при выполнении той или иной операции, правильно видеть векторную карту перемещения, то мы сохраним самое главное для женщины — ее гармонию, ее индивидуальность, ее неповторимость", — подчеркнула Мантурова.
Она добавила, что каждая женщина прекрасна по-своему, и именно в этом заключается смысл красоты.
 
Наталья МантуроваРоссийский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
 
 
