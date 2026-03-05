https://ria.ru/20260305/manturova-2078723652.html
Мантурова заявила о важности художественных навыков у пластических хирургов
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Задача пластической хирургии — сохранить индивидуальность и гармонию во внешности человека, а для этого врачу необходимы художественные задатки, рассказала главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ имени Пирогова Наталья Мантурова.
"Если говорить о пластической хирургии, то я, вы знаете, всегда выделяю в образовании и подготовке пластического хирурга именно творческие, художественные задатки, не только высокотехнологические, но и знания из мира искусства", — сказала Мантурова на заседании Дискуссионного клуба имени В.Г. Змазовой на тему "Красота в женских руках!" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По ее словам, у каждой женщины на лице своя векторная карта красоты.
"Если правильно перемещать кожу лица, мягкие ткани при выполнении той или иной операции, правильно видеть векторную карту перемещения, то мы сохраним самое главное для женщины — ее гармонию, ее индивидуальность, ее неповторимость", — подчеркнула Мантурова.
Она добавила, что каждая женщина прекрасна по-своему, и именно в этом заключается смысл красоты.