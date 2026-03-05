Рейтинг@Mail.ru
Иран уничтожил базы США и Израиля в Курдистане, заявили в парламенте - РИА Новости, 05.03.2026
11:57 05.03.2026
Иран уничтожил базы США и Израиля в Курдистане, заявили в парламенте
Иран уничтожил базы США и Израиля в Курдистане, заявили в парламенте
Иран уничтожил базы США и Израиля в Курдистане, заявили в парламенте

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иран полностью уничтожил военные базы США и Израиля в Курдистане, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.
"Иран (своей – ред.) силой уничтожил базы США и сионистов в Курдистане", - приводит его слова агентство ISNA.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.
